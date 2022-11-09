Ушел вслед за Шатуновым: проклятие «Ласкового мая» ужаснет любого

В Оренбурге ушел из жизни основатель группы «Ласковый май» 58-летний Сергей Кузнецов. Именно он в 1980-е преподавал музыку в детдоме и познакомился там с Юрой Шатуновым. Кузнецов быстро разглядел в способном подростке талант и написал для коллектива несколько песен, в том числе легендарные «Белые розы».

Позже Кузнецов работал с коллективом «Стекловата», а с прошлого года начал сотрудничество с исполнителем Семеном Розовым. По сообщениям федеральных каналов известно, что Сергей долгое время страдал от болезни, которую так и не смог победить. А поклонники «Ласкового мая» заметили, что композитор ушел прямо вслед за Юрием Шатуновым, который умер этим летом от обширного инфаркта.

В Сети активно обсуждают проклятие группы. К нынешнему году умерло уже 14 человек, причастных к созданию и развитию поп-коллектива. Причем некоторые клавишники, гитаристы и солисты погибли при трагических обстоятельствах — в ДТП или став жертвами убийств.