Ушел вместо жены в декрет: гляньте, с кем связал жизнь красавец Иван Колесников

Иван Колесников давно распрощался со статусом холостяка. Еще будучи студентом, он женился на Лине Раманаускайте. Актер доказал, что ради любимой супруги готов на любые жертвы.

Первое время молодой семье катастрофически не хватало денег, поэтому артист подрабатывал и барменом, и официантом. Между тем атмосфера в доме царила не самая благополучная: супруги часто ссорились и даже расставались. Однако постепенно финансовое положение начало улучшаться, и отношения пары становились все более крепкими.

В 2006 году у возлюбленных появилась первая дочь — Евдокия. В декрет по уходу за наследницей ушел Иван, решив, что так будет лучше, поскольку в тот период Раманаускайте зарабатывала гораздо больше. Актер же охотно занимался домашними делами и прекрасно справлялся с родительскими обязанностями.

Впоследствии у пары появились еще две дочери — Вера и Лизавета. По словам Колесникова, он живет в настоящем женском царстве, ведь даже собака звездного семейства тоже девочка. Как бы там ни было, артист на свою участь не жалуется. Напротив, он признается, что старается проводить с родными как можно больше времени.