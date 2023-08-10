Ушел в самый непростой момент: Гусман официально распрощался с КВН

За годы в эфире КВН уже казался поклонникам незыблемым шоу. Какие бы изменения в телепрограмме ни происходили, юмористы ежегодно открывали новый сезон и соревновались в остроте шуток под присмотром Александра Маслякова. Однако в последние годы реформы затронули и КВН. Масляков уступил свое место за тумбой другим комикам и появляется лишь на важных играх финала.

Среди новых лиц в кадре не видно и постоянного члена жюри Юлия Гусмана. Без него не обходилась ни одна игра на протяжении нескольких десятилетий существования программы. Но теперь Гусмана, когда он так нужен, заменили новыми экспертами, и на свое место он больше не вернется.

Как пишет KP.RU, он вместе с женой перебрался к дочери за рубеж и теперь проводит время с внуками в Нью-Йорке. В Москву Гусман выбирается редко и за КВН больше не следит: ранее он признавался, что игры потеряли для него интерес.