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Ушел в самый непростой момент: Гусман официально распрощался с КВН

10 августа 2023 13:15
Ушел в самый непростой момент: Гусман официально распрощался с КВН

Он оставил свое место в жюри.

За годы в эфире КВН уже казался поклонникам незыблемым шоу. Какие бы изменения в телепрограмме ни происходили, юмористы ежегодно открывали новый сезон и соревновались в остроте шуток под присмотром Александра Маслякова. Однако в последние годы реформы затронули и КВН. Масляков уступил свое место за тумбой другим комикам и появляется лишь на важных играх финала.

Среди новых лиц в кадре не видно и постоянного члена жюри Юлия Гусмана. Без него не обходилась ни одна игра на протяжении нескольких десятилетий существования программы. Но теперь Гусмана, когда он так нужен, заменили новыми экспертами, и на свое место он больше не вернется.

Как пишет KP.RU, он вместе с женой перебрался к дочери за рубеж и теперь проводит время с внуками в Нью-Йорке. В Москву Гусман выбирается редко и за КВН больше не следит: ранее он признавался, что игры потеряли для него интерес.

«КВН потерял элемент импровизации. Раньше программы напрямую транслировались в эфир, и шутить надо было действительно смешно. А теперь снимают заранее», — говорил он в прошлом интервью.

Фото: Кадр из юмористической программы «КВН», Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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