Ушел в конце марта: стало известно о серьезной потере Плющенко

В жизни и карьере Евгения Плющенко наступила черная полоса. Супруг Яны Рудковской сталкивается с проблемами, которые не в силах решить.

Спортсмен не успел толком оправиться после ухода одной из сильнейших фигуристок Арины Парсеговой из «Ангелов Плющенко», как академию настигла новая беда.

Тренер Александр Абт принял решение разорвать рабочие отношения с олимпийским чемпионом. Из «Ангелов» специалист ушел в конце марта, однако ситуация получила огласку лишь сейчас.

Как сообщают источники, никаких разногласий или конфликта между Плющенко и Абтом не было. Сейчас тренер вместе с семьей уехал из страны.