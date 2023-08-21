Ушел в бои без правил: облысевший Должанский из «Дома-2» шокировал россиян

Николай Должанский входит в число самых эксцентричных участников телепроекта «Дом-2». Он несколько раз покидал телестройку и возвращался обратно, ухаживал за первыми красавицами телешоу, но так и не смог добиться успеха. Зато стал героем многочисленных шуток и мемов в Сети.

За периметром парень решил построить карьеру в шоу-бизнесе. Он занялся творчеством и выступал с рэп-композициями собственного сочинения. Музыкант даже дал несколько концертов в столице, но на всенародную известность рассчитывать ему не приходилось.

В этом году Николай снова поменял направление деятельности и попробовал себя в боях без правил. На профессиональный спорт ему претендовать не приходится, поэтому бывший участник телестройки выступает в любительской лиге.

Поклонники «Дома-2» в шоке: лысеющий мужчина с лишним весом явно не выглядит хорошим бойцом. Должанский уже подтвердил мнение публики — в первом же поединке Елена Беркова отправила его в нокаут.