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Ушел в бои без правил: облысевший Должанский из «Дома-2» шокировал россиян

21 августа 2023 06:15
Ушел в бои без правил: облысевший Должанский из «Дома-2» шокировал россиян

С таким соперником справится даже девчонка.

Николай Должанский входит в число самых эксцентричных участников телепроекта «Дом-2». Он несколько раз покидал телестройку и возвращался обратно, ухаживал за первыми красавицами телешоу, но так и не смог добиться успеха. Зато стал героем многочисленных шуток и мемов в Сети.

За периметром парень решил построить карьеру в шоу-бизнесе. Он занялся творчеством и выступал с рэп-композициями собственного сочинения. Музыкант даже дал несколько концертов в столице, но на всенародную известность рассчитывать ему не приходилось.

В этом году Николай снова поменял направление деятельности и попробовал себя в боях без правил. На профессиональный спорт ему претендовать не приходится, поэтому бывший участник телестройки выступает в любительской лиге.

Поклонники «Дома-2» в шоке: лысеющий мужчина с лишним весом явно не выглядит хорошим бойцом. Должанский уже подтвердил мнение публики — в первом же поединке Елена Беркова отправила его в нокаут.

Ушел в бои без правил: облысевший Должанский из «Дома-2» шокировал россиян
Фото: Кадр YouTube «Big Russian Boss Show», соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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