Ушел в безвестности: от последних слов Георгия Милляра мурашки по коже

Георгий Милляр запомнился большинству зрителей в образе такого сказочного персонажа, как Баба-Яга. И хоть актер и вписал свое имя в историю советского кино, при жизни он чувствовал себя ненужным и всеми забытым.

Незадолго до своего 85-летия Милляр готовился ко встрече с юными зрителями, которая должна была пройти в концертном зале «Россия». Артист узнал, что в нем 850 мест, поэтому заранее нарисовал для каждого гостя 850 рисунков, на которых была изображена Баба-Яга, а рядом стояла подпись: «С любовью, Г.Ф. Милляр». Творения артиста до адресатов не дошли — мероприятие так и не состоялось.

Знаменитости пришлось смириться с тем, что он оказался не в силах изменить. Милляр признавался, что был не вполне доволен тем, как сложилась его актерская карьера. Роль своей мечты он так и не сыграл.

Милляр видел себя в образе Суворова, но режиссеры имели другое мнение на этот счет. В результате артист ушел в безвестности, оставив после себя стихотворение, от слов в котором мурашки по коже. «Под финал, под конец пути, напоследок сыграть Суворова и тогда уж спокойно уйти», — написал Георгий Францевич.