«Ушел при странных обстоятельствах»: озвучена жуткая версия гибели Задорнова

Михаил Задорнов умер осенью 2017 года на 70-м году жизни. Причиной смерти артиста, как уверены специалисты, стала опухоль головного мозга, которую артист пытался побороть в течение года. Однако далеко не все близкие знаменитости верят в заявления медиков.

Так, по словам подруги сатирика, экстрасенса Альбины Селицкой, за несколько месяцев до смерти Задорнов принял весьма необычный подарок. Ему вручили метровую куклу вуду, которая весьма негативно на него влияла: через полгода после этого он стал выглядеть значительно хуже, а еще через некоторое время скончался.

При этом экстрасенс, которая поделилась своим мнением в шоу «Пусть говорят», не скрывает, что куклу подарил близкий Задорнову человек. И именно она стала причиной развития болезни и привела в итоге к смерти сатирика.

Этой версии придерживаются и многочисленные поклонники артиста. Они уверены, что болезнь развивалась неестественно и в этом могут быть повинны потусторонние силы.