Ушел после громкого скандала: что стало с красавцем Брандтнером из «Комиссара Рекса»

В середине 90-х сериал «Комиссар Рекс» фактически «прогремел» на весь мир. Зрители с замиранием сердца следили за невероятными приключениями австрийских полицейских, которым помогал их верный пес.

Многие россияне до сих пор помнят тот драматичный сюжетный поворот, когда на замену погибшего Мозера пришел новый хозяин Александр Брандтнер. Его роль исполнил немецкий актер Гедеон Буркхард. Перед ним стояла невыполнимая миссия — заменить обожаемого зрителями Тобиаса Моретти. Дело усложнялось еще и тем, что у Гедеона была скандальная репутация. Но Буркхард справился с задачей и завоевал любовь не только Рекса, но и поклонников картины.

Гедеон снимался в сериале несколько лет и добился огромной популярности, однако в 2001 году внезапно покинул проект. Причиной тому стал серьезный конфликт актера с продюсером Питером Хайеком. Создатели решили не продлевать контракт с Буркхардом, тем самым указав ему на дверь. Громкий скандал спровоцировал сам Гедеон, который начал бунтовать на съемках. Ему надоело, что его персонаж всегда одинаков и скучен. Продюсеры не стали терпеть такое поведение и поспешили избавиться от актера.

Сегодня в 53-летнем Буркхарде не узнать того статного и сексуального красавца. Он поседел, осунулся и утратил свой лоск и шарм. От его потрясающей внешности и от былой славы остались одни воспоминания.