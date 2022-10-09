Ушел от жены с раскладушкой: почему распался идеальный брак главного Дуремара СССР

Выдающийся советский актер и режиссер Владимир Басов был женат трижды. Но каждый из браков Дуремара СССР неизменно заканчивался разводом. Возможно, крест на личной жизни артиста поставил неудавшийся первый союз с Розой Макагоновой. Басов влюбился в красавицу-студентку еще во время учебы во ВГИКе. Поговаривали, что Роза довольно холодно относилась к ухажеру, но согласилась выйти за него замуж. Владимир же считал ее музой, дарившей вдохновение. Он с удовольствием снимал супругу в собственных режиссерских проектах.

Но через 8 лет совместной жизни их брак распался. Одни полагали, что причиной стало отсутствие детей. Роза страдала от туберкулеза и приняла осознанное решение не подвергать здоровье лишним нагрузкам. Согласно другой версии, Басов разочаровался в жене из-за ее отстраненного отношения. Он увлекся сначала спиртным, а затем и романом с Натальей Фатеевой, которая в итоге стала его второй женой.

Несмотря на внешнее спокойствие, при разводе Макагонова устроила настоящий скандал. В сердцах она бросила в уходящего от нее супруга раскладушку. А Басов не растерялся и прихватил ее с собой.