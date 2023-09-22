Ушел от Пугачевой и нашел бриллиант: третий муж Примадонны женился на молодой красотке

Алла Пугачева сводила с ума многих мужчин. Это доказывает ее насыщенная личная жизнь. Примадонна советской и российской эстрады сейчас состоит уже в пятом по счету официальном браке.

Поговаривают, что вокруг артистки ходили слухи о ее любовном проклятии. Мол, после расставания с Пугачевой мужчины уже не могли построить свое личное счастье и оставались одинокими. Долгое время считалось, что избежать этой участи смог лишь Миколас Орбакас. Но оказалось, что третьему мужу артистки и вовсе только после развода с ней несказанно повезло.

В браке с Евгением Болдиным Пугачева провела восемь лет. Певица влюбилась в продюсера и даже смогла увести его из семьи. Мужчина души не чаял в жене и стал ее администратором и концертным директором. А еще он прощал ей многочисленные романы: именно на брак с Болдиным пришлись отношения Примадонны с Владимиром Кузьминым и Сергеем Челобановым.

А вот ради Филипа Киркорова в 1993 году исполнительница потребовала развода. После расставания Болдин долго жил в одиночестве, пока в 2003 году не познакомился с начинающей певицей Мариной Лях. Их свел Лев Лещенко.

Эффектная блондинка оказалась на 30 лет моложе Болдина. Но это не помешало разгоревшемуся роману, который вскоре перерос в серьезные отношения. В 2009 году у пары родилась дочка Мария.