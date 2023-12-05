Ушел от первой красавицы СССР: как выглядела актриса, у которой Селезнева отбила мужа

Наталья Селезнева не постыдилась роли коварной разлучницы и увела мужчину из семьи. Впоследствии знаменитость согласилась с тем, что совершила тяжкий грех, но было уже поздно.

С Владимиром Андреевым она познакомилась во время съемок фильма. Между коллегами пробежала искра. Актер был настолько очарован новой избранницей, что ушел к ней от своей жены, хоть та и считалась первой красавицей СССР.

Обманутой и брошенной супругой оказалась Наталья Архангельская. Народная артистка могла покорить любого мужчину, но удержать рядом с собой мужа все же не сумела. Звезды развелись. Хорошо, что общие дети за время совместной жизни у них не появились.

Между тем вскоре после свадьбы Селезнева подарила Андрееву сына Егора. В браке возлюбленные прожили целых 52 года. Наталья Игоревна никогда не жалела о том, что разрушила чужое счастье. Но все же подчеркнула: впоследствии у нее начались большие проблемы со здоровьем. Актриса уверена, что это стало горькой расплатой за ее прегрешения.