Ушел от красавицы к дурнушке: поступок Лещенко не поддается логике (фото)

Лев Лещенко оказался способен на подлое предательство. Музыкант бросил первую супругу Аллу Абдалову, с которой прожил 10 лет, ради новой возлюбленной.

Артист устал от бесконечных упреков своей вечно недовольной жены. Абдалова также строила сольную карьеру, но оставалась в тени популярного мужа. К тому же она изводила возлюбленного ревностью. Алле казалось, что избранник не упускает ни единой возможности ей изменить. И в итоге Лещенко действительно решился на адюльтер.

Когда он был в Сочи, то познакомился с Ириной Багудиной. Парочка с удовольствием купалась в море и ходила по ресторанам, о чем добрые люди тут же доложили законной жене певца. Абдалова болезненно восприняла неприятные новости. Еще тяжелее ей дался развод.

Однако Лещенко был непреклонен: он ушел от красавицы Аллы к дурнушке Ирине. Этот поступок знаменитости поняли не все, но главное, что музыкант не пожалел о своем выборе. Вот уже 45 лет исполнитель счастлив с любимой женщиной.