Ушел неспроста: Митяй все понял о «Сватах» намного раньше коллег

Сериал «Сваты» вышел на экраны на излете 2000-х. Последний сезон картины выпустили в 2021 году. Миллионы зрителей обожали наблюдать за баталиями деревенщин Будько и городских интеллигентов Ковалевых. Не менее колоритными были и второстепенные персонажи. В частности, Митяй в исполнении Николая Добрынина.

За несколько лет актер порядком устал, изображая недотепу-соседа. Над Митяем постоянно насмехались другие герои. Добрынин признавался в интервью, что мечтал о развитии персонажа, но кум Будько как был «неудачником, глупым подкаблучником и алкашом», так и остался. Поэтому артист принял решение уйти из проекта.

Правда, в итоге Николай Добрынин все-таки появился в седьмом сезоне, в последний раз воплотив образ набившего оскомину персонажа. В отличие от коллеги, Анатолий Васильев, сыгравший Юрия Анатольевича, от своих принципов не отступился, покинув картину еще в 2010 году.