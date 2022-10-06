Ушел не просто так: где сейчас ведущий шоу «Их нравы» Дмитрий Захаров
Телеведущий решил изменить свою жизнь.
Журналист Дмитрий Захаров долгое время был известен как ведущий шоу «Их нравы». На протяжении многих выпусков он рассказывал зрителям, из чего состоит жизнь в других странах, и делился поразительными историями. Но несколько лет назад, к удивлению поклонников, неожиданно исчез с экранов.
Как оказалось, Захаров решился на перемены в жизни. Знаменитости перестала нравиться работа в кадре, поэтому он выбрал более скромную редакторскую позицию. Звезда экрана все еще занимается журналистикой, но теперь находится по другую сторону камер и больше не стремится вернуться в эфир.
При этом свободное время знаменитость посвящает семье. В 50 лет он стал отцом и вместе с женой Еленой Шмелевой, которая также построила успешную телевизионную карьеру, воспитывает наследницу Веру. Помимо этого, у Захарова есть дочь Анна от предыдущих отношений, которая пошла по его стопам и также поступила на журфак.