Ушел к подруге жены и пожалел: любовная драма звезды «Возвращения Мухтара»

Александр Носик со стороны казался образцовым мужем. Пять лет артист жил в браке с Ольгой фон Зингер. Супруги не скрывали теплых чувств друг к другу, но их расставание ознаменовалось громким скандалом.

Актер закрутил роман с подругой жены — Анастасией Крайновой. Пара пыталась скрыть свои отношения от публики, но ничего не вышло. Носик развелся с женой, а участницу группы «Тутси» окрестили разлучницей.

Любовная драма звезды «Возвращения Мухтара» получила неожиданное завершение. Носик пожалел о том, что связался с Крайновой. Возлюбленные расстались, и теперь актер всячески избегает исполнительницу. Дошло до того, что на одном из светских мероприятий он даже не поздоровался с блондинкой, сделав вид, что не знает ее.

Впоследствии артист признался Анастасии, что из-за интрижки с ней у него возникли проблемы на работе. Об этом певица рассказала в одном из своих интервью.