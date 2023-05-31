Ушел к другой: звезда «Дома-2» Ашмарина осталась одна с двумя малышками (фото)

Очередная попытка Алены Ашмариной создать крепкую семью с треском провалилась. Экс-участница «Дома-2» дала второй шанс своему возлюбленному, бизнесмену Жан-Полю Чуркину, но тот не оправдал ее надежд.

В соцсетях Алена сообщила, что рассталась с отцом своих дочек-двойняшек. Кроме того, знаменитость уточнила, что он уже нашел ей замену. Предприниматель ушел к другой женщине.

Ашмарина попросила поклонников не винить Чуркина в измене. По уверению Алены, она осталась в одиночестве вовсе не из-за нового любовного увлечения ее избранника. Звезда скандальной телестройки подметила, что решение о разрыве было обоюдным и принималось не за один день.

Любопытно, что это не первое расставание пары. Жан-Поль бросил Алену, как только узнал, что она ждет двойню. После рождения малышек возлюбленные решили начать все с чистого листа, правда, миссия оказалась невыполнима.