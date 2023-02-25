Ушел из жизни слишком рано: жуткая судьба детдомовца из «Громовых» пробирает до мурашек

Василий Лыкшин был талантливым молодым актёром, а его внешность сводила зрительниц с ума. Статный брюнет с выразительными глазами и пухлыми губами запомнился всем поклонникам сериала «Ранетки». Однако до этого он снялся в популярной драме «Громовы».

В центре сюжета картины была счастливая семья с любящими родителями. Одного из сыновей как раз играл этот одаренный артист. Скорее всего, для него это было непросто, поскольку сам он вырос в детском доме.

Всего в 7 лет его мать и отец были лишены всех прав на своих детей, поэтому взросление Василия было проблемным.

Он рос хулиганом и однажды попал в исправительную колонию. Мальчику все же повезло, и его артистические данные заметили. Именно так он на время оказался в мире кино.

Однако надолго задержаться в статусе актера у него не получилось. Позже он нашёл другую работу и даже женился. Казалось, что все налаживается, но в возрасте 22 лет сердце Лыкшина остановилось, пока он спал.