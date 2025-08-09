Усаживаем детей и смотрим «Богатырей» по порядку: разобраться в хронологии — та еще задачка (сняли целых 13 частей!)

Можно смотреть не все — а только самый сок.

Мультфильмы про богатырей когда-то покорили зрителей, и среди российских проектов не было ничего похожего — смешно, ярко и по-сказочному интересно. Но создатели не остановились и наснимали уже 13 фильмов в общей сложности! Если решили погрузить детей (или себя) в этот мир славных героев, разобраться в хронологии — задача не из простых.

Здесь есть и большой плюс — столько серий, что можно устроить настоящий марафон богатырских приключений. И никому не будет скучно.

Переходим к хронологии:

«Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004) — знакомство с первым богатырем, который сражается с коварным Тугариным змеем.

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006) — отважный Добрыня сражается с трехголовым Змеем Горынычем.

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (2007) — Илья Муромец отправляется ловить коварного разбойника.

«Три богатыря и Шамаханская царица» (2010) — главные герои сталкиваются с загадочной царицей и ее чарами.

«Три богатыря на дальних берегах» (2012) — хитрая Баба-яга ссылает богатырей за семь морей, чтобы они не помешали ее зловещему плану.

«Три богатыря. Ход конем» (2014) — приключения с конем Юлием и спасением страны.

«Три богатыря и Морской царь» (2016) — город захватывает Морской царь, а растерявшим силу богатырям приходится встать на защиту земель.

«Три богатыря и принцесса Египта» (2017) — главным героям предстоит сразиться с загадочным персонажем Дурило.

«Три богатыря и Наследница престола» (2018) — богатырям поручают убедить Забаву стать наследницей престола.

«Конь Юлий и большие скачки» (2020) — конь Юлий влюбляется и пытается доказать избраннице, что он достойная кандидатура на ее сердце.

«Три Богатыря и Конь на Троне» (2021) — Юлий и Князь Киевский меняются телами, что приводит к довольно забавным приключениям.

«Три богатыря и Пуп Земли» (2023) — герои отправляются на поиски загадочного Пупа Земли, чтобы путешествовать во времени.

«Три богатыря. Ни дня без подвига» (2024) — спецвыпуск, который состоит из трех отдельных новелл про богатырей.

Необязательно смотреть все 13 частей — можно сосредоточиться на самых рейтинговых и популярных. Таковыми считаются первые три мультфильма, с которых начался этот длинный путь. А «Три богатыря и Пуп Земли» стал самым кассовым проектом в истории российской анимации в целом.

И не пропустите — 25 декабря 2025 года выходит новая часть — «Три богатыря и свет клином».

Ранее мы писали: У нас есть «Дети шпионов» дома: вместо Бандероса в роли папы-агента — Нагиев (это уже повод сходить в кино)