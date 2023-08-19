Усатый мужчина в самом соку: лишитесь покоя, увидев брата эпатажного Соседова

Эпатажный журналист Сергей Соседов часто попадает в центр скандалов. К нему всегда было приковано внимание прессы. Родной брат историка музыки Владимир оказался его полной противоположностью. Это суровый мужчина, которому совсем не хочется славы и признания.

Сам Соседов в интервью признавался, что они с самого детства были очень разными. Брат старше Сергея на 8 лет, а для маленьких детей это настоящая пропасть. Родители любили их обоих, хотя и не могли относиться одинаково. По сравнению со старшим сыном, будущий журналист всегда казался им малышом.

Иногда различия с возрастом становится менее заметными, но не в этом случае. С годами браться Соседовы пошли по жизни разными путями. Сергей выбрал публичность, а Владимир отучился на инженера, устроился работать менеджером, женился и воспитывает двоих детей.

Внешне они тоже оказались очень разными. Суровый брюнет с усами совсем не похож на элегантного брата. Видятся они нечасто, но Соседовых объединяет любовь к матери и забота о ней.