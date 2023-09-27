Уровень Ванги: Шепс назвал самого сильного экстрасенса 21 века

Шоу «Битва экстрасенсов» разоблачают уже не один год. Тем не менее, несмотря на шквал критики, проект все еще держится на плаву. Более того, программа переживает второе рождение благодаря участию привлекательных магов, в которых влюблены девочки-подростки. Олег Шепс, младший брат экстрасенса Александра Шепса, сейчас на пике популярности.

Телеколдун утверждает, что магические способности достались ему от мамы Людмилы Шотовны. Женщина работала врачом-эпидемиологом и всегда подозревала в себе дар ясновидения. Сейчас родительница экстрасенсов занимается спиритизмом, выходит на связь с умершими.

Шепс-младший очень тепло отзывается о маме. Людмила Шотовна всегда поддерживает сыновей, делится знаниями и дает ценные советы. Олег Шепс считает свою родственницу мощнейшей ясновидицей современности.