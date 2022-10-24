Уродство и пенсия в 20 лет: вздрогнете от реальной истории той самой Анжелики

Как и в романах, любовь с королем не принесла ей никакого счастья.

Романами Анн и Сержа Голон о приключениях «маркизы ангелов» Анжелики зачитывалась в конце восьмидесятых вся страна. При этом бытовало мнение, что главная героиня знаменитого книжного сериала — личность, выдуманная от начала и до конца. Между тем в реальной истории Франции была женщина, с которой супруги Голон, скорее всего, и списали образ Анжелики, да к тому же и позаимствовали имя.

Довольно долгое время Анжелика де Скорай, родившаяся в середине XVII века во французской провинции Овернь, была одной из самых заметных фавориток Людовика XIV. Король-солнце оказался настолько очарован белокожей красавицей с голубыми глазами и роскошными каштановыми волосами, что даже охладел к своей официальной фаворитке мадам де Монтеспан, хотя та родила ему уже семерых детей.

К сожалению, королевская любовь оказалась недолговечной. Когда мадам де Скорай не исполнилось еще и двадцати, она родила Людовику ребенка, но тот в итоге не прожил даже и месяца. Убитая горем, подурневшая и с подорванным здоровьем, Анжелика не смогла больше соперничать с Монтеспан.

В итоге девушку отстранили от двора, откупившись титулом графини де Фонтанж и регулярной пенсией, выплачиваемой за счет короля. Через несколько лет девушка решила удалиться в знаменитый монастырь Пор-Руаяль, где и скончалась буквально через год.