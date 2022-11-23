Уродливый синдром: как выглядит американка, которая втягивала живот всю жизнь

С самого детства Никки Гарза была довольно полной девочкой. Бабушка и мама, замечая лишние килограммы девочки, советовали ей научиться втягивать живот. Ей напоминали об этом при каждом удобном случае, в результате у нее выработалась настоящая привычка. С 8 лет Никки постоянно втягивала живот так, что иногда даже не могла дышать полной грудью.

Со временем у нее под грудью на теле образовались странные темные отметины. Только став взрослой, Гарза узнала, что ее изуродовал синдром песочных часов. Американские врачи объяснили ей, что особенность возникла из-за слишком сильного напряжения мышц. Таким образом, причиной как раз и стало ее втягивание живота. Из-за этого верхняя часть пресса оказалась куда мощнее, чем нижняя, и пропорции изменились.

Сейчас Никки развивает свой блог в соцсетях, откровенно рассказывая о своей внешности. Она жалеет, что слушала в детстве семейные советы. Тем не менее работа над собой позволила ей стать успешной моделью plus-size.