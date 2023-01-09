Уродливый мальчик из фильма «Чудо» вырос: гляньте, как он выглядит без грима

Джейкоб Трамбле с детства покоряет Голливуд. Талантливый мальчик впервые дебютировал на экране в сериале «Мистер Янг», а больше всего зрителям запомнился по роли Огги Пуллмана в фильме «Чудо». Многие критики высоко оценили игру актера и хвалили его за старания, благодаря которым он проводил каждый день по несколько часов в кресле гримера.

Сегодня Джейкоб может похвастаться уже 42 проектами в своей фильмографии. Зрители могли видеть его в фильме «Хорошие мальчики» и в триллере «Доктор Сон», где его коллегой стал Юэн Макгрегор.

Армия поклонников артиста следит за его жизнью в социальных сетях, где он регулярно делится новыми снимками. Как отмечают фанаты, 16-летний Джейкоб с годами становится только красивее и уже может строить не только карьеру актера, но и модели.