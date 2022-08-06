Уродливая правда: как на самом деле одевалась Хюррем

Историки еще со времен выхода первых серий «Великолепного века» обратили внимание на грубые ошибки художников по костюмам, которые одели актрис в платья подобные европейским. Авторы сериала намеренно пошли на такое допущение ради придания истории большей зрелищности. Они знали, что историческая точность не смогла бы удержать зрителей у экранов на протяжении четырех сезонов.

Показать людям правду решили в музее Hanım Sultanlar, где выставили кукол, одетых соответственно своим историческим прототипам. Вот как на самом деле одевалась Хюррем, ее дочь Михримах и невестка Нурбану.

Фото: Загадки «Великолепного века»

В отличие от экранных образов, на представленных моделях нет ни глубокого декольте, ни открытых рук, ни обилия ювелирных украшений. Хюррем, по мнению экспертов, носила кафтан с узором в виде тюльпана (символа Османской империи), шаровары с поясом, украшенным драгоценными камнями, и кинжал.

Поклонникам сериала наряды не пришлись по душе: «Пусть в сериале и не правда, но красивая неправда», «В сериале платья посексуальнее что ли», «Своеобразная одежда. В сериале намного красивее».