Уродливая правда: как на самом деле одевалась Хюррем
Султанша носила на поясе кинжал.
Историки еще со времен выхода первых серий «Великолепного века» обратили внимание на грубые ошибки художников по костюмам, которые одели актрис в платья подобные европейским. Авторы сериала намеренно пошли на такое допущение ради придания истории большей зрелищности. Они знали, что историческая точность не смогла бы удержать зрителей у экранов на протяжении четырех сезонов.
Показать людям правду решили в музее Hanım Sultanlar, где выставили кукол, одетых соответственно своим историческим прототипам. Вот как на самом деле одевалась Хюррем, ее дочь Михримах и невестка Нурбану.
Фото: Загадки «Великолепного века»
В отличие от экранных образов, на представленных моделях нет ни глубокого декольте, ни открытых рук, ни обилия ювелирных украшений. Хюррем, по мнению экспертов, носила кафтан с узором в виде тюльпана (символа Османской империи), шаровары с поясом, украшенным драгоценными камнями, и кинжал.
Поклонникам сериала наряды не пришлись по душе: «Пусть в сериале и не правда, но красивая неправда», «В сериале платья посексуальнее что ли», «Своеобразная одежда. В сериале намного красивее».