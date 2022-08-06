Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Уродливая правда: как на самом деле одевалась Хюррем

Уродливая правда: как на самом деле одевалась Хюррем

6 августа 2022 09:03
Уродливая правда: как на самом деле одевалась Хюррем

Султанша носила на поясе кинжал.

Историки еще со времен выхода первых серий «Великолепного века» обратили внимание на грубые ошибки художников по костюмам, которые одели актрис в платья подобные европейским. Авторы сериала намеренно пошли на такое допущение ради придания истории большей зрелищности. Они знали, что историческая точность не смогла бы удержать зрителей у экранов на протяжении четырех сезонов.

Показать людям правду решили в музее Hanım Sultanlar, где выставили кукол, одетых соответственно своим историческим прототипам. Вот как на самом деле одевалась Хюррем, ее дочь Михримах и невестка Нурбану.

Уродливая правда: как на самом деле одевалась Хюррем

Фото: Загадки «Великолепного века»

В отличие от экранных образов, на представленных моделях нет ни глубокого декольте, ни открытых рук, ни обилия ювелирных украшений. Хюррем, по мнению экспертов, носила кафтан с узором в виде тюльпана (символа Османской империи), шаровары с поясом, украшенным драгоценными камнями, и кинжал.

Поклонникам сериала наряды не пришлись по душе: «Пусть в сериале и не правда, но красивая неправда», «В сериале платья посексуальнее что ли», «Своеобразная одежда. В сериале намного красивее».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Лишь 10% людей могут справиться с этим тестом на зрительную память Лишь 10% людей могут справиться с этим тестом на зрительную память Читать далее 7 августа 2022
Помните доярку из Хацапетовки? Не поверите, что стало с красавицей-актрисой Помните доярку из Хацапетовки? Не поверите, что стало с красавицей-актрисой Читать далее 7 августа 2022
Эти 4 знака зодиака могут обидеться из-за ерунды – и выставить вас виноватым Эти 4 знака зодиака могут обидеться из-за ерунды – и выставить вас виноватым Читать далее 7 августа 2022
7 турецких актеров, затмивших голливудских красавчиков 7 турецких актеров, затмивших голливудских красавчиков Читать далее 7 августа 2022
Якубович поплатился за насмешки над участниками «Поля чудес» Якубович поплатился за насмешки над участниками «Поля чудес» Читать далее 7 августа 2022
Разрешали: что творилось под столом ведущей «Спокойной ночи, малыши!» Разрешали: что творилось под столом ведущей «Спокойной ночи, малыши!» Читать далее 7 августа 2022
Подешевел в десятки раз: раскрыты гонорары Галкина в Израиле Подешевел в десятки раз: раскрыты гонорары Галкина в Израиле Читать далее 7 августа 2022
Не смогла простить: Вертинская залепила пощечину покойному Градскому Не смогла простить: Вертинская залепила пощечину покойному Градскому Читать далее 7 августа 2022
Жутковато: покойных Цоя, Бодрова и Галкина показали стариками Жутковато: покойных Цоя, Бодрова и Галкина показали стариками Читать далее 7 августа 2022
7 нелепых ошибок, которые испортили экранизацию «Гарри Поттера» 7 нелепых ошибок, которые испортили экранизацию «Гарри Поттера» Читать далее 7 августа 2022
Related video