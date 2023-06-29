«Урод»: в Сеть угодило редкое общее фото Юры Борисова с необычной женой

Юрий Борисов — артист популярный, но скрытный. Звезда российского кино не любит говорить о личном и крайне редко показывает поклонникам супругу — Анну Шевчук.

Меж тем не все фанаты одобряют выбор, который сделал Борисов. В свое время в Сеть угодило редкое общее фото артиста с возлюбленной, которое шокировало многих.

«Она молодец, а я урод. Потому что то, насколько развился человек, зависит от его партнера», — заметил под снимком артист.

Тем временем от внимания интернет-пользователей не укрылось, что Шевчук если и можно считать красавицей, то с большой натяжкой. Внешность жены знаменитости довольно необычна, и близкой к идеалу ее назвать трудно.

В любом случае влюбленные счастливы вместе — и это главное. Супруги не были замечены в громких скандалах, и за время совместной жизни у них появилось две дочери с редкими именами — Марфа и Акулина.