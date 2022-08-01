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Урганту припомнили оскорбительные слова о Кончаловском

1 августа 2022 16:25
Урганту припомнили оскорбительные слова о Кончаловском

Поклонники остались не в восторге от слов артиста.

Иван Ургант столкнулся с критикой из-за своих неосторожных высказываний в адрес Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой. Ранее телеведущий осмеял супругу режиссера.

Звезда экрана всегда отличался колкими комментариями, которые позволяет себе отпускать в адрес большинства российских знаменитостей. Телеведущий никогда не сдерживал своего чувства юмора, а однажды рассказал, что думает об Андрее Кончаловском и возможности учиться у него. Как оказалось, Ургант ни за что не хотел бы стать студентом режиссера и «терпеть его унижения». Журналист не стал скрывать: по его мнению, именно этим занимается Юлия Высоцкая, которая долгие годы не только снимается в фильмах постановщика, но и ведет кулинарные проекты.

«У него есть человек, который хорошо готовит и находится под каблуком», — остро пошутил Ургант.

Пользователи сети не оставили без внимания язвительный комментарий телеведущего. Многие осудили Урганта за его высказывание и призвали быть скромнее.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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