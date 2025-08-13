Урезали ради хронометража: во «Властелине колец» должна была быть еще одна грандиозная битва — даже круче сражения у подножия Ородруина

Во «Властелине колец» должна была быть еще одна масштабная битва — и не просто придумка сценаристов, а сцена из книги Толкина. Но в фильме ее не показали даже мельком. Битву у подножия Ородруина, где пал Саурон, хотя бы чуть-чуть, но дали увидеть, а здесь — тишина. А ведь это сражение могло затмить ее по размаху и зрелищности.

Питер Джексон непросто принял такое решение. Сражение с Сауроном раскрывает суть конфликта всей эпохи и историю Кольца Всевластия. А вот битва в Шире лишь увеличила бы хронометраж, хотя фанаты, конечно, были бы не прочь увидеть еще один эпичный бой.

Битва, которую мы не увидели

Речь идет о сражении, которое в книге заодно раскрывает судьбу Сарумана. В фильме (и то только в расширенной версии) он погибает, упав с башни Ортханка на острые копья. Помог ему в этом бывший верный соратник Грима.

У Толкина же все куда драматичнее. Саруман отправляется в Шир, свергает местного правителя Лотто и начинает править под именем Шарки — так его прозвали орки на Черном Наречии. Хоббиты становятся его рабами.

Вскоре домой после войны с Сауроном возвращаются наши герои. Они поднимают восстание и свергают диктатора. В этот момент вновь выходит на сцену Грима, который на этот раз действительно убивает Сарумана. Правда, самому предателю это не помогает — смелые хоббиты быстро сводят с ним счеты.

Битва в Шире получилась бы зрелищной, но, возможно, и лишней. После череды грандиозных сражений зритель уже успел устать, а хоббиты заслужили вернуться в родной край без новых потрясений.

