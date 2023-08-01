Упустил единственный шанс: участи Владика из «Жмурок» не позавидуешь
Звезда экрана не оправдал надежд публики.
Одним из самых запоминающихся актеров картины «Жмурки» стал сын криминального авторитета Сергея Михайловича Владик. Яркая роль экранного наследника Сергея Михалкова досталась нижегородскому школьнику Владимиру Толочко, который даже без кастинга и проб попал в картину. И после выхода фильма впечатленная публика была уверена, что мальчик построит успешную творческую карьеру.
Однако работа с Алексеем Балабановым не заставила молодого артиста полюбить кино. После «Жмурок» он снялся в нескольких выпусках «Ералаша», а потом окончательно бросил кино.
Вместо творчества Толочко сконцентрировался на более практической специальности. Он получил юридическое образование и до сих пор работает по специальности. Свободное же время бывшая звезда экрана посвящает фермерству: он выращивает кур и кроликов на продажу.