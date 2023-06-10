Упс, фильтры слетели: Навке еще 50 нет, а ее лицо уже все в буграх и морщинах

Татьяне Навке еще долго придется отмываться от своего позора. Чтобы разочаровать поклонников, спортсменке хватило всего одного поста в социальных сетях.

Прежде фанаты восхищались тем, как свежо выглядит знаменитость. Олимпийская чемпионка охотно отвечала на вопросы о секретах своей красоты. Например, она говорила, что еженедельно ходит в баню, где пользуется чудотворным скрабом из натурального меда и соли. Также звездная блондинка не игнорирует достижения современной косметологии.

Но хитрые манипуляции больше не помогают Навке оставаться молодой и прекрасной.

Знаменитость оставила ролик в своем блоге, где показала себя настоящую. То ли фильтры слетели, то ли фигуристка сама решила обойтись без них, но итог один. Фанаты поразились тому, что звезде еще нет и 50 лет, а ее лицо уже все в буграх и морщинах.