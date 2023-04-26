Упрямый характер: невестка с этим знаком Зодиака никогда не подружится со свекровью

Народная молва нередко демонизирует свекровь и тещу. Мол, как только медовый месяц молодой пары заканчивается, “вторые мамы” начинают активно вмешиваться в ее жизнь. Невестка или зять нервничают, муж или жена соответственно разводит руками, не желая раздувать конфликт с родительницей, а свекровь или теща наслаждается произведенным эффектом. Но нередко случается и так, что весь негатив исходит от нового члена семьи. Астрологи рассказали, под каким знаком зодиака рождаются самые невыносимые невестки. Они не найдут общего языка со свекровью и другими родственниками супруга.

Скорпион

У девушек, рожденных под знаком Скорпиона, характер, мягко говоря, не сахар. Они относятся как раз к той категории людей, которые приходят в чужой монастырь со своим уставом. Представительницы водного знака не просто явятся в новую семью со своими взглядами, они еще и ухитрятся навязать их домочадцам.

Свекрови не стоит перечить этой своевольной даме, да и вообще общаться с ней астрологи рекомендуют по минимуму.

Девушка-Скорпион очень подозрительная, обидчивая и мстительная. Любой косой взгляд в свою сторону запомнит навсегда и обязательно найдет способ доставить неприятности в ответ.

Поскольку Скорпионы - это прирожденные манипуляторы, представительница водного знака будет вертеть членами новой семьи так, как ей заблагорассудится. Она найдет ключик к каждому, нащупает слабые местечки, и при необходимости будет давить на них. Льстить уроженки знака тоже прекрасно умеют.

Если свекровь рискнет объявить невестке-Скорпиону войну, та не замедлит с ответными действиями.

Перво-наперво она привлечет на свою сторону мужа - хоть тот и считает себя главой молодой семьи, на самом деле вся власть там с самого начала сосредоточена в цепких ручках Скорпионши.

Заручившись поддержкой своего супруга, она отправится настраивать против свекрови ее мужа и других домочадцев. Уроженка этого знака умеет быть убедительной и обаятельной, ей не составит особого труда прикинуться невинной жертвой, которую угнетают и обижают.

К чему может привести такой конфликт, предугадать сложно.

Вполне возможно, что свекровь вовремя поймет, что связываться с невесткой-Скорпионом - себе дороже, и пойдет на попятную, а может быть, решит на отступать. Вот только с упрямым характером Скорпионши тягаться бесполезно, она все равно выйдет из ситуации победительницей.