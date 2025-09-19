Управитесь за уик-энд, а отходить будете неделями: 5 топовых мини-сериалов Netflix за 2025 год — № 1 с рейтингом 8.4 напоминает «Доктора Хауса»

Собрали новинки с лучшими оценками на IMDb для тех, кто не любит затянутые истории.

Иногда хочется истории, которая держит в напряжении, но не растягивается на десятки серий и сезонов. Мини-сериалы как раз для этого: они рассказывают цельный сюжет без филлерных серий, а осилить их можно за один-два вечера.

Здесь собраны пять сериалов 2025 года с самыми высокими оценками на IMDb. Разные жанры — от драмы и триллера до вестерна и боевика, но у всех есть общее: плотный сюжет, сильные персонажи и ощущение законченной истории.

«Травматологический центр»

IMDb: 8.4 | Серий: 8

Южнокорейская дорама про гения-хирург Пэк Кан Хёка. Он вытаскивает людей из безнадёжных ситуаций: хоть в вертолёте, хоть на корабле, хоть в горах.

Но за фасадом супердока — куча личных скелетов, а в самой клинике плетутся интриги. Здесь медицина — это не просто спасение жизней, а поле битвы характеров.

«Переходный возраст»

IMDb: 8.2 | Серий: 4

Тринадцатилетний Джейми оказывается обвинён в убийстве одноклассницы. Но дело не так однозначно: школьная травля, интернет-сообщества и желание принадлежать хоть к какому-то комьюнити превращают историю в болезненное зеркало современности.

И хотя этот британский триллер на первый взгляд кажется типичной подростковой драмой, на деле же он резко набирает обороты и затрагивает массу важных тем. Коротко, но невероятно исчерпывающе и атмосферно — ставим лайк.

«Первозданная Америка»

IMDb: 8.0 | Серий: 6

Вестерн без романтики — только грязь, кровь и страх. 1857 год, вдова с сыном отправляется через дикую Территорию Юта искать мужа.

По пути — караван, индейцы, мормоны, бандиты. В повозке скрывается девочка-индианка с тёмной историей. Очень захватывающая история выживания, где каждый выбор может стоить жизни.

«Резиденция»

IMDb: 7.7 | Серий: 8

Ироничный детектив, в котором Белый дом превращается в квест по поиску убийцы. На торжественном ужине совершается убийство, и на арену выходит детектив Корделия Капп — странная, умная и саркастичная.

Подозреваются все — от дипломатов до официантов. Атмосфера как в настольных играх «Клуэдо»: саркастично и напряжённо одновременно.

«Пощады не будет»

IMDb: 7.5 | Серий: 6

А завершим подборку криминальный боевик, тоже родом из Южной Кореи. Бывший бандит, скрывавшийся больше десяти лет, возвращается в Сеул, чтобы отомстить за смерть брата.

Но это не та мафия, которую обычно романтизируют — тут прям жестокость, кровь и разборки без тормозов. И, разумеется, безумно харизматичные актеры.

Ранее мы писали: «Всего 3 серии, но как полноценный сезон»: на Netflix вышел детектив со звездами «Бумажного дома» — осилите за вечер, обсуждать будете месяц