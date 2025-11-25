Управдом, мы вас узнали: Варвару Плющ из «Бриллиантовой руки» вспомнит любой – а угадаете 7 забытых ролей Нонны Мордюковой? (тест)

Харизма Нонны Мордюковой пробивала экран насквозь, а роли врезались в память навсегда. Ко 100-летию со дня рождения великой актрисы вспоминаем ее неочевидные роли.

Да, «Бриллиантовая рука» подарила ей всенародную любовь — кто не помнит грозную, но уморительную управдомшу Варвару Сергеевну? — однако за плечами артистки десятки куда более глубоких и мощных работ.

В этом тесте мы намеренно обошли стороной очевидные хиты. Вместо этого — семь кадров из фильмов, где Мордюкова раскрывается с неожиданных сторон: то пронзительно трагичная, то обезоруживающе искренняя, то с той самой фирменной силой, от которой мурашки по коже.

Готовы проверить, насколько хорошо вы знаете её фильмографию за пределами комедий Гайдая? От деревенской драмы до психологической ленты — Мордюкова умела всё. Пора узнать, удастся ли вам распознать её в не самых хрестоматийных образах.

