Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Управдом, мы вас узнали: Варвару Плющ из «Бриллиантовой руки» вспомнит любой – а угадаете 7 забытых ролей Нонны Мордюковой? (тест)

Управдом, мы вас узнали: Варвару Плющ из «Бриллиантовой руки» вспомнит любой – а угадаете 7 забытых ролей Нонны Мордюковой? (тест)

25 ноября 2025 13:06
Управдом, мы вас узнали: Варвару Плющ из «Бриллиантовой руки» вспомнит любой – а угадаете 7 забытых ролей Нонны Мордюковой? (тест)

Легкими будут лишь пара вопросов.

Харизма Нонны Мордюковой пробивала экран насквозь, а роли врезались в память навсегда. Ко 100-летию со дня рождения великой актрисы вспоминаем ее неочевидные роли.

Да, «Бриллиантовая рука» подарила ей всенародную любовь — кто не помнит грозную, но уморительную управдомшу Варвару Сергеевну? — однако за плечами артистки десятки куда более глубоких и мощных работ.

В этом тесте мы намеренно обошли стороной очевидные хиты. Вместо этого — семь кадров из фильмов, где Мордюкова раскрывается с неожиданных сторон: то пронзительно трагичная, то обезоруживающе искренняя, то с той самой фирменной силой, от которой мурашки по коже.

Готовы проверить, насколько хорошо вы знаете её фильмографию за пределами комедий Гайдая? От деревенской драмы до психологической ленты — Мордюкова умела всё. Пора узнать, удастся ли вам распознать её в не самых хрестоматийных образах.

Ранее мы писали: «Гораздо приятней, когда женщина гладит»: только знатоки отличат фильмы Рязанова от картин других режиссеров по цитате (тест)

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Читать дальше 9 декабря 2025
Самый страшный советский фильм сняли, чтобы избежать «Холодной войны»: американцы приняли за сказку, немцы стыдливо засмотрели до дыр Самый страшный советский фильм сняли, чтобы избежать «Холодной войны»: американцы приняли за сказку, немцы стыдливо засмотрели до дыр Читать дальше 9 декабря 2025
Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Читать дальше 8 декабря 2025
«Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела «Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела Читать дальше 8 декабря 2025
Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Читать дальше 8 декабря 2025
Деточкин из «Берегись автомобиля» прошел бы этот тест на 5/5, а вы? Попробуйте угадать фильмы СССР по машинам Деточкин из «Берегись автомобиля» прошел бы этот тест на 5/5, а вы? Попробуйте угадать фильмы СССР по машинам Читать дальше 8 декабря 2025
Упал, потерял сознание, очнулся — тест. И эротомания. И аппендицит: угадайте 6 советских фильмов по диагнозу врачей Упал, потерял сознание, очнулся — тест. И эротомания. И аппендицит: угадайте 6 советских фильмов по диагнозу врачей Читать дальше 7 декабря 2025
ИИ нарисовал картинки к 5 цитатам из «Москва слезам не верит» – угадаете все реплики, глядя на его шедевры? (тест) ИИ нарисовал картинки к 5 цитатам из «Москва слезам не верит» – угадаете все реплики, глядя на его шедевры? (тест) Читать дальше 7 декабря 2025
Только выросшие в СССР пройдут этот тест по фильму «Джентльмены удачи»: проверим знание и цитат, и сюжета Только выросшие в СССР пройдут этот тест по фильму «Джентльмены удачи»: проверим знание и цитат, и сюжета Читать дальше 7 декабря 2025
От вахтерши до дочери Катерины: тест покажет, помните ли вы имена главных (и не очень) героев «Москва слезам не верит» От вахтерши до дочери Катерины: тест покажет, помните ли вы имена главных (и не очень) героев «Москва слезам не верит» Читать дальше 7 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше