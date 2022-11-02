Упокоились в одной могиле: судьба молодого «жиголо» Эдит Пиаф заставит вздрогнуть

Когда Эдит Пиаф встретила Тео Сарапо, то уже не верила в любовь. Артистке было 47 лет, и она имела за плечами опыт неудавшейся личной жизни. К тому же состояние здоровья певицы оставляло желать лучшего, но все это не имело для ее преданного 26-летнего поклонника никакого значения.

Вскоре Пиаф и Сарапо стали неразлучны. Вокруг этого союза ходило множество слухов. Тео обвиняли в том, что он использует звезду в корыстных целях. На самом же деле все было иначе.

Тот, кого прозвали жигало, заботился о больной и изувеченной артистке, об имуществе которой даже не думал. Сарапо был настроен решительно и сделал Пиаф предложение: в сентябре 1962-го они поженились. Счастье возлюбленных длилось недолго.

Певица была смертельно больна и стремительно теряла силы. Через год после свадьбы у нее начался отек легкого, с которым знаменитость уже не могла справиться. Пиаф умерла на руках у молодого мужа. Казалось бы, тот оправится от трагедии и начнет новую жизнь. Но судьба распорядилась иначе.

Как пишет портал «Новый очаг », через семь лет Тео попал в автокатастрофу, выжить в которой ему не удалось. Супруг Пиаф был похоронен в одной могиле вместе с ней.