Упитанный и щекастый: вы ахнете, увидев кумира миллионов Данилу Козловского в начале карьеры

Сегодня Данила Козловский является одним из самых успешных отечественных актеров. У знаменитости миллионная армия фанатов, он регулярно попадает в рейтинги самых привлекательных российских и мировых звезд. Однако, как оказалось, в начале карьеры актер выглядел совершенно иначе.

Дебютировал в кино Козловский в сериале «Простые истины». Молодому актеру было всего лишь 14 лет, там он исполнил роль Дениса Селиверстова. В молодом парне едва можно узнать звезду российского экрана, и особенно удивляет фанатов проблема с лишним весом у актера. На кадрах из сериала заметно, что Козловский после дебюта активно занялся спортом и привел себя в форму.

При этом артист никогда не комментировал свое первое появление на экранах. После этого он сразу же снялся в пятом сезоне «Улиц разбитых фонарей», а с тех пор каждый год с ним выходит сразу по несколько проектов.