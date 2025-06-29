«Упаси Гайдай нас от такого»: классику советских комедий превратили в мульты Pixar — зрители взбешены по одной причине

В соцсетях разлетелись нейросетевые «мультяшки»: знаменитые советские комедии в стиле Pixar. Узнать их нетрудно — тут и «Операция “Ы”» с Шуриком и Лидой, и «Иван Васильевич меняет профессию» с хмурым царём, и «Кин-дза-дза» с растерянными путниками посреди пустыни. Нашлось место даже для «Москва слезам не верит» и «Кавказской пленницы» — только вот понравилось это не всем.

Реакция зрителей — очень показательная.

«Упаси Гайдай нас от такого», — пишут одни, считая такие картинки откровенной профанацией.

«Все гениальные советские фильмы вдруг превратились в глуповатые американские мультики…» — вторят им другие.

И правда: что-то ломается, когда суровый пролетарий из «Операции Ы» вдруг обретает блестящие наивные глазки в духе «Головоломки».

Конечно, есть и восторженные комментарии:

«Классная подборка, узнал почти всех», «”Кавказская пленница” прикольнее всех получилась».

Видно, что кто-то воспринимает это как фан-арт — забавный эксперимент, не претендующий на замену оригинала. Но есть проблема — культурный контраст.

Мир Гайдая, Данелии и остальных великих режиссеров СССР держался на сатире, абсурде и очень советском юморе. А здесь — всё по законам западной анимации: улыбаемся, машем, учим добру. И многим зрителям такой диссонанс неприятен.

Впрочем, нейросети не остановить — значит, мемы и новые фан-кадры нас ещё ждут. Но пересматривать классику всё равно хочется в оригинале: с живыми актёрами, грубоватыми декорациями и тем самым острым юмором, который не повторит ни одна нейросеть.

Ранее мы писали: «Кавказская пленница», между прочим, буквально состоит из киноляпов: а вы вряд ли заметили хотя бы парочку (хотя, спорим, смотрели фильм тысячу раз)