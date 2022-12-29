Упал с 30-метровой высоты: обстоятельства гибели Ростоцкого ужаснут любого

Алексей Ростоцкий в детстве и не мечтал стать артистом, куда больше его привлекали профессии инженера или моряка. Но отец, режиссер Станислав Ростоцкий, часто брал сына на площадку, и постепенно у мальчика проявился интерес к съемкам. Алексей окончил ВГИК, снялся в фильме «Это мы не проходили...», а затем попробовал себя в качестве каскадера в картине «Они сражались за Родину».

Роли с большим количеством трюков восхищали Ростоцкого. К 1990-м он стал редко появляться на экранах, зато много работал за кадром. Алексей занимался постановкой трюков, преподавал актерское мастерство. В 1992 году он снял остросюжетный фильм «Мужская компания», куда пригласил на роли знакомых ему каскадеров.

В 2002 году Ростоцкий трудился над собственным многосерийным проектом. Он отправился в Сочи, чтобы осмотреть локации для будущих съемок. У водопада Девичьи слезы Алексей не удержался и соскользнул вниз: он упал с 30-метровой высоты. 45-летний мужчина скончался на месте.