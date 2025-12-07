Меню
Упал, потерял сознание, очнулся — тест. И эротомания. И аппендицит: угадайте 6 советских фильмов по диагнозу врачей

7 декабря 2025 15:13
Первый вопрос будет легким, а вот дальше начнутся сюрпризы.

В советском кино врачи умели многое: подлатать героя, поставить диагноз с первого взгляда и походя толкнуть сюжет в сторону, о которой зритель даже не подозревал. Иногда их заключения звучали как приговор, иногда – как повод для лучших комедийных сцен, а порой – как чистая поэзия медицинского абсурда.

Стоило персонажу упасть, чихнуть, споткнуться или захворать на пару дней, и вот уже вокруг крутятся медработники всех мастей, на полном серьёзе объясняющие, что «тут у вас аппендицит», «тут влюблённость патологического масштаба», а в особо запоминающихся случаях – «никаких болезней у принцессы не обнаружено».

Именно на этой волне и родился тест, который предлагает вспомнить шесть легендарных картин только по диагнозам, выставленным их героям.

Одни угадываются мгновенно, другие заставляют почесать голову и перебрать в памяти полфильмотеки, но в каждом случае есть свой шарм.

Такой способ вспомнить классику оказывается удивительно бодрящим: чуть-чуть ностальгии, немного абсурда и очень много удовольствия.

А затем проходите еще один крутой тест: ИИ нарисовал картинки к 5 цитатам из «Москва слезам не верит» – угадаете все реплики, глядя на его шедевры? (тест)

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
