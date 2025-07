Уолтер Уайт в «Во всех тяжких» совершил сразу две научные ошибки в лаборатории: ляп заметили только истинные химики

Казалось бы, «Во все тяжкие» — один из самых реалистичных сериалов о химии, где главный герой — не просто учёный, а настоящий фанат своего дела. Однако даже такой педантичный персонаж, как Уолтер Уайт, не смог избежать огрехов.

В седьмой серии пятого сезона, примерно на 30-й минуте, внимательные зрители с химическим образованием могли заметить сразу два серьёзных ляпа. И дело тут, конечно, не в самом Уолтере, а в сценаристах, которые, похоже, слегка сдали экзамен по лабораторной технике.

Один держит не так, второй — говорит ерунду

Первый промах — чисто практический. В сцене видно, как Тодд переливает жидкость из канистры через воронку, и делает это, мягко говоря, небрежно. Он держит ёмкость одной рукой, не подстраховывая дно, и, ко всему прочему, располагает её вертикально, а не под углом, как положено, чтобы избежать резких всплесков. Лаборанты такого бы не простили.

Но ещё удивительнее, что Уолтер Уайт — преподаватель, между прочим! — никак его не поправляет. Хотя, по логике сюжета, он как раз должен обучать Тодда всем тонкостям процесса.

Однако вторая ошибка — уже из разряда «что вы вообще имели в виду?». В тот момент, когда Тодд присыпает алюминиевую стружку, Уолтер произносит фразу: «Алюминий помогает ускорить перенос хлороводорода» («The Aluminum helps speed up the delivery of hydrogen chloride»). Для людей, далеких от химии, звучит убедительно. Но на деле — это просто ерунда, сообщают авторы дзен-канала о химии.

В реальности алюминий, оказавшись в кислой среде, действительно может вступить в реакцию и выделить водород — так называемое in situ образование водорода. Этот водород способен играть роль восстановителя. Но вот к «ускорению переноса хлороводорода» алюминий не имеет никакого отношения. Такое заявление — настоящий удар по всем, кто хотя бы раз держал пробирку в руках.

Так что даже в сериале, где химия играет ключевую роль, без киноляпов не обошлось. Хотя для большинства зрителей всё это осталось незаметным — потому что не каждый вечер вы включаете сериал с дипломом химика под рукой.