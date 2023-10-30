Уныние и разруха в закрытой деревне: кадры с реальной Малиновкой наделали шуму в Сети

В советские времена умели снимать село и деревню: бескрайние просторы, румяные крестьяне, добротные избы, веселая и легкая работа. В картине 1967 года «Свадьба в Малиновке» показали невероятно живописную местность, в которой радоваться жизни не мешает даже Гражданская война. Впрочем, реальная Малиновка сильно отличается от экранной.

В СССР было свыше 30 населенных пунктов с аналогичным названием, однако создатели имели в виду именно Харьковскую область. Когда-то хутор Малиновка был засекречен из-за близости государственных объектов, но в постсоветские времена в него уже можно было попасть свободно. И виды деревушки сильно разочаровали журналистов.

Грязь, обшарпанные здания, голые бетонные стены, самодельные детские площадки — все это совсем не похоже на яркий и красочный фильм.