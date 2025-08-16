«Унылая белиберда»: этот фильм Кэмерона заработал всего $262 000 и получил 3.8 на IMDb — с «Титаником» и «Аватаром» не сравнится

На Rotten Tomatoes у него лишь 5% свежести, а зрители называют задумку «путевкой в психбольницу».

Сегодня, 16 августа, у легенды мирового кино, Джеймса Кэмерона, день рождения. Ему исполняется 71 год, и за это время он успел снять немало хитов.

Среди них такие картины, как «Терминатор», «Чужие», «Титаник», «Аватар», из-за которых зрители плакали, вздрагивали и напряженно впивались пальцами в кресло. К слову, один только «Титаник» получил 11 «Оскаров» — так что можно смело сказать: парень знает, как снимать кино.

Но даже у таких гениев бывают провалы. Особенно если речь о первой режиссерской работе. И вот тут начинается история, от которой сам Кэмерон, наверное, до сих пор вздрагивает во сне.

«Пиранья 2: Нерест» — худший дебют в истории?

В 1982 году молодой и пока никому не известный Джеймс Кэмерон снял свой первый полнометражный фильм — «Пиранья 2: Нерест». Это был американо-итало-голландский ужастик о генетически модифицированных пираньях, которые не только плавают, но и летают.

Сюжет прост: рыбы-убийцы терроризируют курорт в Карибском море, а главные герои (кстати, они потом снимутся у Кэмерона в «Терминаторе», «Титанике» и «Чужих») пытаются их остановить. Звучит как бред? Ну, так оно и было.

Что сказали критики?

Реакция была жестче, чем атака летающих пираний:

«отвратительно»;

«пираньи выглядят так, будто их взяли из магазина приколов»;

«похоже на еду с зубными протезами».

А один критик и вовсе заявил, что фильм «сильно претендует на звание худшего в истории».

Рейтинги тоже не порадовали:

5% на Rotten Tomatoes;

15/100 на Metacritic («подавляющая неприязнь»)

Кассовые сборы? $145 786 бюджета против $262 000 прибыли. В общем, провал по всем фронтам.

Что думают зрители сейчас: отзывы

Спустя годы фильм обзавелся культовым статусом (ну а как еще назвать кино про летающих рыб?), но оценки все равно ниже плинтуса:

IMDb: 3.8;

КиноПоиск: 4.3

Отзывы — тоже огонь:

«Ужасное продолжение практически такого же неудачного оригинала. Во второй части все стало еще хуже, чем в первой: сценарий, постановка, игра актеров, ведь даже в первой части все эти показатели были на низком уровне»,

«Есть люди, которые будут завышать оценку этому фильму только из-за того, что снят он Джеймсом Кэмероном. Это глупо и банально. По атмосфере от второй части у меня осталось гораздо меньше ощущений какой-то таинственности и запредельности происходящего на экране»,

«Унылая белиберда. Много лишних сцен. Большое кол-во ненужных героев. Киноманы еще начинают рассуждать, если бы Кэмерону не мешали, получилось бы хорошо. Бросьте. Когда ты снимаешь кино о летучих рыбах, которые убивают людей, то это явная путевка в психбольницу».

Вывод: даже гении ошибаются

«Пиранья 2» — это неудачный дебют, но что поделать? Всякое бывает. Сам Кэмерон позже открещивался от этого фильма, называя «Терминатора» своей первой работой. Хотя в 2010 году пошутил, что это «лучший фильм о летающих пираньях из когда-либо созданных».

Так что даже если ваша первая работа — провал, это не значит, что вы не станете королем Голливуда. Главное — не снимать рыб с крыльями (ну или хотя бы делать это пореже).

С днем рождения, мистер Кэмерон!

