Унизительное зрелище: от советского Людовика XIII французы схватились за голову

Современные режиссеры, желающие снять историческую картину или экранизацию классики, подыскивают подходящих по возрасту актеров. Однако раньше такая практика почти не была распространена. Яркий тому пример — легендарная советская картина «Д’Артаньян и три мушкетера».

Так, Людовика XIII сыграл признанный советский актер Олег Табаков. Ему было 43 года, хотя прототипу на момент происходящих событий исполнилось всего 24. Возрастной и уже слегка помятый советский Людовик вызвал бурную реакцию у французской публики, ведь они-то хотели видеть на экране молодого красавца, полного сил. Многие посчитали это зрелище унизительным.

Это не единственный подобный грех создателей картины. Король был старше своей жены Анна Австрийской всего на пять дней, но и этого создатели фильма не учли. Ее роль сыграла Алиса Фрейндлих, которой к началу съемок исполнилось 44 года.

С главным героем вышла точно такая же накладка. Михаилу Боярскому исполнилось 28 лет, однако Дюма описывал Д’Артаньяна как юношу, которому было около восемнадцати. Экранизацию спасла от провала блестящая режиссерская работа и достоверная актерская игра, которая перекрыла все минусы.