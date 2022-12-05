Унизили на всю страну: не поверите, что свело в могилу главного Деда Мороза СССР

Главная роль в фильме «Морозко» раз и навсегда изменила жизнь Александра Хвыли. Актер настолько гармонично смотрелся в образе сказочного волшебника, что все тут же решили, что он идеальный Дед Мороз.

После успешной премьеры картины артиста удостоили чести вести детские новогодние праздники в Кремле. Хвыля невероятно гордился этой работой, за которую на зависть коллегам получал огромные гонорары.

Более 10 лет артист считался главным Дедом Морозом СССР, но впоследствии лишился этого звания. Звезда экрана пожелал иметь дублера, которым стал актер Роман Филиппов. Первое время он лишь изредка подменял знаменитость, но впоследствии выступил с требованием о том, чтобы они с Хвылей выступали поочередно.

Филиппову пошли навстречу, что Александр Леопольдович воспринял как публичное унижение. Актер даже перестал разговаривать с коллегой, считая его виноватым в случившемся. На фоне переживаний состояние здоровья Хвыли заметно ухудшилось, и в 1976 году он ушел из жизни в возрасте 71 года.