Унизили на весь СССР: последняя роль боевой подруги Высоцкого стала пророческой

Карьера Людмилы Абрамовой в кино началась ярко, и первый проект уже принёс ей известность. В первом советском фильме-катастрофе «713-й просит посадку» она сыграла Эву Пристли. Но кроме славы, она обрела и семейное счастье.

На съёмках актриса познакомилась с Владимиром Высоцким, а после премьеры картины они начали жить вместе. В этом союзе появились Аркадий и Никита, которые в будущем пошли по стопам родителей. Но, несмотря на тёплые отношения между супругами, развод был неизбежен.

Расставание с известным бардом отразилось не только на душевном состоянии Людмилы, но также и на ее карьере. Будучи женой и преданной подругой Высоцкого, она редко соглашалась сниматься в фильмах. В конечном итоге ее последней работой стала драма «Середина жизни» в которой актрисе досталась лишь эпизодическая роль. К тому же она столкнулась с самым страшным унижением для любого артиста. Создатели картины даже не указали ее имя в титрах.