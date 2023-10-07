Унизила при коллегах: любимица Кончаловского открестилась от режиссера

За годы творческой карьеры Андрей Кончаловский снял более 35 фильмов. Но особняком среди всех этих проектов стоит одна-единственная работа.

Постановщик сам выделял черно-белую картину «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», которая была снята в 1967 году. Режиссер пошел на необычные меры, отказавшись приглашать на главные роли советских звезд: он сделал ставку на начинающих актеров. Одной из них стала Ия Саввина, сыгравшая саму Асю.

Совместным творчеством актриса и постановщик оказались более чем довольны. Саввина превратилась в любимицу Кончаловского, а она, в свою очередь, в интервью отмечала его харизму, талант, ум и то, как легко режиссер создал в команде доброжелательную атмосферу.

К сожалению, довольно провокационный для советской власти фильм лег на полку на 20 лет.

Лишь в 1987 году картину показали зрителям и удостоили Государственной премии.

Кончаловского так обрадовал этот успех, что он задумал снять продолжение истории с теми же персонажами, но 25 лет спустя. Сценарий для ленты «Курочка Ряба» написал Виктор Мережко. Но когда с ним ознакомилась Саввина, то она пришла в ужас.

Актриса устроила публичный скандал, не постеснявшись коллег. Она высказала и Кончаловскому, и Мережко резкие замечания, заявив, что их история оскорбляет и унижает весь русский народ. Саввина наотрез отказалась иметь отношение к такому проекту, открестившись от него.