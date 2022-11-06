Унизила одной фразой: Гомиашвили так и не простил железную леди СССР

Арчил Гомиашвили известен зрителям благодаря роли Остапа Бендера в «12 стульях». Фильм стал одним из главных в карьере актера, который, как оказалось, мечтал сыграть Штирлица в шпионском сериале «Семнадцать мгновений весны». Однако судьба артиста сложилась совершенно иначе.

Как оказалось, еще до начала съемок Арчил познакомился с режиссером Татьяной Лиозновой, которая была известна своим строгим характером, а многие называли ее железной леди. Он активно ухаживал за ней, а однажды узнал, что она готовится к съемкам нового проекта. Тогда артист решил заполучить эту роль и всячески намекал всем вокруг.

И вот однажды он в компании Лиозновой и писателя Юлиана Семенова ехал в автомобиле. И литератор завел разговор об участии Гомиашвили в будущем фильме, что только рассмешило постановщицу. Она призналась, что артист никогда не сможет исполнить роль советского шпиона в ее картине.

«И как ты представляешь Арчила в роли русского разведчика?» — смеясь, недоумевала знаменитость.

Гордый артист запомнил безобидную шутку. После той поездки он навсегда исчез из жизни Лиозновой и так и не простил ее.