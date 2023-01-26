Унизил уже на третьем свидании: на что пошла Меган Маркл ради свадьбы с принцем

Принц Гарри не стал ломать голову над тем, как завоевать сердце Меган Маркл. Напротив, герцог Сассекский решил устроить своей будущей жене такую проверку на прочность, выдержать которую сможет не каждая.

Так, третье свидание пары прошло в Африке. Гарри пригласил американскую актрису в пятидневное путешествие по сафари, во время которого им довелось жить в палатке и забыть о благах цивилизации.

Как выяснилось, ради свадьбы с принцем Маркл была готова на все. Она согласилась жить по соседству с настоящими львами и слонами и справлять нужду под открытым небом. Позднее Гарри признался, что был потрясен тем, насколько «земной» оказалась Меган.

Необычный отпуск прошел отлично — возлюбленные провели много времени вместе и лучше узнали друг друга. В результате Маркл обернула унижение в свою пользу и заполучила заветное кольцо.