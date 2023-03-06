Унизил советского человека: на что пошел пастор из «Семнадцати мгновений весны»

Иногда актерам действительно везет, так что во время съемок им не приходится вживаться в роль, поскольку характер персонажа вполне соответствует их собственному. И один герой Ростислава Плятта — прекрасное тому подтверждение.

В военном многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны» этот советский артист сыграл пастора Шлага. На экране он показан невероятно добрым и честным человеком. К радости зрителей, исполнитель роли священнослужителя и в жизни был наделен этими чертами характера.

Оказалось, что Плятт необычным и весьма смелым способом задевал чувства советских людей. В одно время чаевые, оставленные в парикмахерской или ресторане, считались настоящим унижением и не приветствовались, как это происходит сегодня. Однако отзывчивый актер с большим сердцем не мог оставить без внимания труд официантов и стилистов, поэтому щедро награждал их за проделанную работу. И при этом он добавлял, что обожает «оскорблять достоинство» граждан.