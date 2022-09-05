Унизил Шуфутинского на всю страну: решившего нажиться на чужой славе Крида растоптали

Несколько дней назад Егор Крид представил поклонникам новую версию хита Михаила Шуфутинского «3 сентября». Как оказалось, артист еще в прошлом году написал своему коллеге с просьбой о совместном треке, на что тот согласился далеко не сразу. При этом, как оказалось, не все поклонники остались в восторге от творческого эксперимента Крида.

Как пишут пользователи Сети, рэпер решил воспользоваться славой легендарной композиции и хотел увеличить свою популярность. Однако на самом деле Крид лишь унизил Шуфутинского своим творчеством.

Эксперты тоже не остались в восторге от трека. Как рассказала преподаватель по вокалу Юлия Таравкова, новая версия композиции «3 сентября» вряд ли войдет в историю как оригинал, ведь в ней не чувствуется «души», а куплеты Крида звучат очень безлико и неинтересно.