Унизил Шуфутинского на всю страну: решившего нажиться на чужой славе Крида растоптали
Слушатели не стали скрывать свое мнение.
Несколько дней назад Егор Крид представил поклонникам новую версию хита Михаила Шуфутинского «3 сентября». Как оказалось, артист еще в прошлом году написал своему коллеге с просьбой о совместном треке, на что тот согласился далеко не сразу. При этом, как оказалось, не все поклонники остались в восторге от творческого эксперимента Крида.
Как пишут пользователи Сети, рэпер решил воспользоваться славой легендарной композиции и хотел увеличить свою популярность. Однако на самом деле Крид лишь унизил Шуфутинского своим творчеством.
Эксперты тоже не остались в восторге от трека. Как рассказала преподаватель по вокалу Юлия Таравкова, новая версия композиции «3 сентября» вряд ли войдет в историю как оригинал, ведь в ней не чувствуется «души», а куплеты Крида звучат очень безлико и неинтересно.
«Текст Крида слушается как белый шум... Потерялась харизма, тем более на фоне такого мэтра», — признается эксперт в беседе с порталом «Комсомольская правда».