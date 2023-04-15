Унизил Кейт Миддлтон на всю страну: выходка Карла III шокировала британцев

Карл III занимает британский трон всего лишь несколько месяцев. Однако за это непродолжительное время он уже успел оказаться в центре нескольких крупных скандалов. Но кажется, что порой аристократ и сам не прочь поучаствовать в очередном конфликте.

На этот раз он вернул ко двору любовницу своего сына. Роуз Хэнбери когда-то была подругой Кейт Миддлтон, от чего ее роман с Уильямом становиться еще аморальнее. Впрочем, обольстительницу и ее мужа все таки выгнали из замка, а мать наследников престола могла не переживать за свой брак.

Но стало известно, что пассия принца Уэльского возвращается и все это благодаря Карлу III. Монарх пренебрег чувствами своей невестки и даровал супругу Роуз высокую должность во дворце. Решение вызвало негодование среди поклонников королевской семьи. Многие из них встали на сторону Кейт и раскритиковали сына Елезаветы II.