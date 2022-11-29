Униженный муж угрожал топором: такой выходки от Меньшова не ожидал никто

Владимир Меньшов известен не только как талантливый актер и режиссер, но и как супруг Веры Алентовой, с которой он прожил до самой своей смерти. Многие поклонники считали знаменитостей одной из самых ярких пар отечественного кинематографа, однако мало кто догадывался, как складывалась личная жизнь знаменитость до судьбоносной встречи с его будущей женой.

Как оказалось, до всесоюзной славы он жил в Воркуте, где сначала работал на шахтах. Но однажды он узнал, что в городе запускается местное телевидение, и пришел устраиваться туда помощником режиссера. Там он и познакомился с редактором кинопрограмм Ириной Гвоздевой, которая приехала работать в город вместе со своим мужем.

Первое время Меньшов тайно ухаживал за избранницей, но со временем практически перестал скрывать своих намерений. Он даже приходил в гости к Гвоздевой, когда ее супруга не было дома. И однажды тот узнал о поклоннике своей жены, поэтому прибежал с топором домой, пытаясь расквитаться с молодым Меньшовым.

Громкий инцидент поставил на уши весь город. Как пишет «Комсомольская правда», всем соседям пришлось успокаивать разгоряченного избранника Гвоздевой, который едва не выломил дверь собственной квартиры. А будущий режиссер после того случая неожиданно уехал в столицу, так как не мог смириться с любовной неудачей, просто оставив заявление на увольнение на столе руководителя. В Москве он поступил в школу-студию МХАТ, где и познакомился с Верой Алентовой.